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Украинские подразделения вывели из Угледара из-за угрозы окружения – ОСУВ "Хортица"

Анастасия ПроцСреда, 2 октября 2024, 12:51
Украинские подразделения вывели из Угледара из-за угрозы окружения – ОСУВ Хортица
СКРИНШОТ - DEEPSTATE

Украинские подразделения вывели из Угледара Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять положение для дальнейших боев.

Источник: Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица"

Детали: Сообщается, что армия РФ понесла многочисленные потери из-за длительных боев, но не оставила попыток захватить город. Оккупанты направили в Угледар резервы, чтобы истощить оборону подразделений Вооруженных Сил Украины фланговыми ударами. В результате чего возникла угроза окружения города.

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Дословно: "Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".

Предыстория:

  • 2 октября Генеральный штаб исключил из сводки бои за Угледар.
  • 1 октября проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.
  • 1 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Угледаре идут бои в черте города, в населенном пункте находятся еще 107 жителей.
  • По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

Донецкая областьвойнаоккупация
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