Спутник зафиксировал последствия ударов по аэродрому в Воронежской области РФ

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области после удара украинских дронов утром 3 октября: на них видны следы пожара в районе взлетно-посадочной полосы.

Источник: "Радио Свобода"

З'явилися супутникові знімки російського аеродрому в Воронезькій області після удару українських дронів уранці 3 жовтня



Відео: Радіо Свобода pic.twitter.com/0k9kYesMcd Реклама: October 3, 2024

Детали: Издание отмечает, что на снимках заметно несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы, однако сооружения на территории авиабазы выглядят неповрежденными.

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