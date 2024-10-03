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Спутник зафиксировал последствия ударов по аэродрому в Воронежской области РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 20:52
Спутник зафиксировал последствия ударов по аэродрому в Воронежской области РФ
Скиншот из видео "Радио Свободы"

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области после удара украинских дронов утром 3 октября: на них видны следы пожара в районе взлетно-посадочной полосы.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Издание отмечает, что на снимках заметно несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы, однако сооружения на территории авиабазы выглядят неповрежденными.

Предыстория:

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  • Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах - уверялось, что было сбито 113 дронов.
  • Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что в ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны отработали по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

аэродромРосcиябеспилотники
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