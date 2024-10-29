В ночь на 29 октября РФ атаковала баллистикой, КАБами и дронами: ПВО уничтожила 26 БпЛА

В ночь на вторник Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу, атаковала 48-ю ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, ПВО уничтожила 26 вражеских БпЛА, еще два десятка - локационно потеряны, один вернулся в РФ.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 29 октября 2024 года (с 22.00 28 октября) враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог с временно оккупированного Крыма, атаковал 48-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск - РФ.

Реклама:

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локационно потеряны, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется".

Детали: Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

РЕКЛАМА:

Кроме этого в Воздушных силах напоминают, что авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.

Предыстория: