В ночь на 29 октября РФ атаковала баллистикой, КАБами и дронами: ПВО уничтожила 26 БпЛА
В ночь на вторник Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу, атаковала 48-ю ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, ПВО уничтожила 26 вражеских БпЛА, еще два десятка - локационно потеряны, один вернулся в РФ.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "В ночь на 29 октября 2024 года (с 22.00 28 октября) враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог с временно оккупированного Крыма, атаковал 48-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск - РФ.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локационно потеряны, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется".
Детали: Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Кроме этого в Воздушных силах напоминают, что авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.
Предыстория:
- В 02:51 по городу Харькову был осуществлен удар. Россияне попали в частный дом в Основянском районе. Результат - 4 дома разрушены полностью, еще 19 повреждены. Из-под завалов достали тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин).
- По состоянию на 8:20 в результате ночной атаки РФ 6 человек пострадали в Соломенском районе Киева (падение обломков БПЛА). В Кривом Роге погиб 1 человек, 14 травмированы. Спасатели спасли 5 человек, ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Повреждено более 10 домов, уничтожено 12 гаражей.
- Ночью российские оккупанты атаковали также Станислав Херсонской области, там пострадали двое взрослых и двое детей.