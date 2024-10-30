Темпы наступления россиян возросли, но остаются медленными – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на возрастание наступательных темпов россиян в Украине, однако, по мнению экспертов, эти темпы остаются медленными и соответствуют позиционной войне.

Источник ISW

Дословно ISW: "Темпы российского продвижения в Украине за последние недели возросли, но остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам, что подчеркивает, насколько в целом застойным было российское продвижение после более двух с половиной лет войны".

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Детали Аналитики отмечают, что недавние западные сообщения, которые связывают темпы российского продвижения в сентябре 2024 года с российским продвижением в начале войны, крайне обманчивы.

По оценкам ISW, в марте 2022 года российские войска продвигались со средней скоростью 1265 квадратных километров в день - почти в 90 раз больше, чем примерно 14 квадратных километров, которые, по подсчетам экспертов, российские войска продвигались за день в сентябре 2024 года.

Дословно ISW: "Быстрое продвижение российских войск вглубь украинской территории, включая временный захват значительной части Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, было характерным для первого месяца полномасштабного российского вторжения, тогда как в последнее время российские наступательные действия характеризуются небольшими, локальными, тактическими успехами".

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Детали Эксперты добавляют, что в последнее время российские войска достигают успехов на востоке Украины, но сравнение этих успехов с начальным глубоким проникновением российских войск в Украину в начале войны вводит в заблуждение относительно этих последних достижений.

Дословно ISW: "Например, по состоянию на 1 октября 2024 года российские войска захватили населенный пункт Угледар, продолжают продвигаться на север и северо-запад от Угледара, а также достигли значительных тактических успехов в Селидово (к юго-востоку от Покровска) и вблизи него в течение последней недели.

Эти соответствующие успехи являются тактически важными, но не отражают общего увеличения темпов продвижения российских войск по всей линии фронта, значительная часть которой остается относительно неподвижной, а также не превышают на два порядка темпов продвижения российских войск на первом этапе войны".

Детали По мнению специалистов, нынешние темпы продвижения российских войск скорее согласуются с недавней оценкой ISW, что российское командование, вероятно, приказало своим войскам значительно увеличить темпы механизированных атак на всей территории боевых действий до полного наступления болотистости.

Ключевые выводы ISW за 29 октября: