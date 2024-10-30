В больнице умер раненый из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу
Среда, 30 октября 2024, 09:53
В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 29 октября. Таким образом количество погибших в результате атаки по городу возросло до 2.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми".
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Детали: Лысак выразил соболезнования родным погибшего.
Предыстория:
- В ночь на 29 октября глава Днепропетровской ОВА сообщил, что российские войска атаковали Кривой Рог ракетой. В результате атаки 1 человек погиб, еще 14 пострадали.