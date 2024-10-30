В больнице умер раненый из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу

В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 29 октября. Таким образом количество погибших в результате атаки по городу возросло до 2.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми".

Реклама:

Детали: Лысак выразил соболезнования родным погибшего.

Предыстория: