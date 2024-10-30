У лікарні помер поранений через російський ракетний удар по Кривому Рогу
Середа, 30 жовтня 2024, 09:53
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Кривому Рогу у ніч на 29 жовтня. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до 2.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими".
Реклама:
Деталі: Лисак висловив співчуття рідним загиблого.
Передісторія:
- У ніч на 29 жовтня очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що російські війська атакували Кривий Ріг ракетою. У результаті атаки 1 людина загинула, ще 14 постраждали.