У лікарні помер поранений через російський ракетний удар по Кривому Рогу

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Кривому Рогу у ніч на 29 жовтня. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до 2.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими".

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Деталі: Лисак висловив співчуття рідним загиблого.

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