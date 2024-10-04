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Израиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

Алена ИвашкивПятница, 4 октября 2024, 01:26
Израиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы
скриншот видео

Израильские военные предупредили об эвакуации жителей нескольких домов в южном пригороде Бейрута. Около полуночи по местному времени там прогремели взрывы. 

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram, CNN, The Times of Israel 

Детали: Израильские военные опубликовали предупреждение об эвакуации для жителей нескольких домов в пригороде Бурдж-эль-Барайн на юге Бейрута.

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Жителей предупреждали, что они "расположены вблизи объектов и интересов, принадлежащих Хезболле", на которые вскоре нападут Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель ЦАХАЛа на арабском языке сказал гражданским лицам "немедленно" эвакуироваться и оставаться на расстоянии не менее 500 метров.

Бурдж-эль-Баражне - это густонаселенный район, который включает лагерь палестинских беженцев и где проживает много бедных мигрантов.

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Команда CNN услышала несколько взрывов в Бейруте около полуночи по местному времени.

На кадрах Reuters видно огромный огненный шар, а за ним большой столб дыма поднимается над южным пригородом Бейрута.

The Times of Israel сообщает, что целью израильского авиаудара по Бейруту был председатель исполнительного совета Хезболлы Хашем Сафиддин. Он считается преемником Хасана Насраллы после его убийства.

Напомним: 

ИзраильЛиван
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