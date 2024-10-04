Израиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы
Израильские военные предупредили об эвакуации жителей нескольких домов в южном пригороде Бейрута. Около полуночи по местному времени там прогремели взрывы.
Источник: Армия обороны Израиля в Telegram, CNN, The Times of Israel
Детали: Израильские военные опубликовали предупреждение об эвакуации для жителей нескольких домов в пригороде Бурдж-эль-Барайн на юге Бейрута.
Жителей предупреждали, что они "расположены вблизи объектов и интересов, принадлежащих Хезболле", на которые вскоре нападут Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Представитель ЦАХАЛа на арабском языке сказал гражданским лицам "немедленно" эвакуироваться и оставаться на расстоянии не менее 500 метров.
Бурдж-эль-Баражне - это густонаселенный район, который включает лагерь палестинских беженцев и где проживает много бедных мигрантов.
Команда CNN услышала несколько взрывов в Бейруте около полуночи по местному времени.
На кадрах Reuters видно огромный огненный шар, а за ним большой столб дыма поднимается над южным пригородом Бейрута.
الضاحية بحمى الرحمن 💔— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 3, 2024
pic.twitter.com/bklIN97Vlr
The Times of Israel сообщает, что целью израильского авиаудара по Бейруту был председатель исполнительного совета Хезболлы Хашем Сафиддин. Он считается преемником Хасана Насраллы после его убийства.
Напомним:
- 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.
- Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.
- В четверг утром Израиль нанес удар по центру Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.