Израиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

Израильские военные предупредили об эвакуации жителей нескольких домов в южном пригороде Бейрута. Около полуночи по местному времени там прогремели взрывы.

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram, CNN, The Times of Israel

Детали: Израильские военные опубликовали предупреждение об эвакуации для жителей нескольких домов в пригороде Бурдж-эль-Барайн на юге Бейрута.

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Жителей предупреждали, что они "расположены вблизи объектов и интересов, принадлежащих Хезболле", на которые вскоре нападут Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель ЦАХАЛа на арабском языке сказал гражданским лицам "немедленно" эвакуироваться и оставаться на расстоянии не менее 500 метров.

Бурдж-эль-Баражне - это густонаселенный район, который включает лагерь палестинских беженцев и где проживает много бедных мигрантов.

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Команда CNN услышала несколько взрывов в Бейруте около полуночи по местному времени.

На кадрах Reuters видно огромный огненный шар, а за ним большой столб дыма поднимается над южным пригородом Бейрута.

الضاحية بحمى الرحمن 💔

pic.twitter.com/bklIN97Vlr — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 3, 2024

The Times of Israel сообщает, что целью израильского авиаудара по Бейруту был председатель исполнительного совета Хезболлы Хашем Сафиддин. Он считается преемником Хасана Насраллы после его убийства.

Напомним: