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Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю

Евгений КизиловВторник, 1 октября 2024, 21:34
Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю
иллюстративное фото от Getty Images

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.

Источник: Армия обороны Израиля в сети Х, The Times of Israel

Детали: По информации The Times of Israel, Иран заявил, что запустил более 100 ракет.

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По всей территории Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

ЦАХАЛ говорит, что все израильские гражданские находились в бомбоубежищах.

Армия обороны Израиля в соцсетях сообщила гражданам, что система противовоздушной обороны перехватывает вражеские ракеты.

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Дословно: "Взрывы, которые вы слышите, являются следствием перехвата или падения снарядов. Система противовоздушной обороны сейчас идентифицирует и перехватывает пуски".

ЦАХАЛ опубликовал видео, как иранские ракеты летят на Старый город в Иерусалиме, святое место для мусульман, христиан и евреев.

Больше деталей: Спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари обратился в видеообращении к израильтянам. Он сообщил, что с территории Ирана в сторону Израиля были запущены ракеты, и попросил всех сохранять спокойствие, бдительность и точно выполнять указания командования Армии обороны Израиля.

По его словам, система противовоздушной обороны хорошо функционирует, выявляя и перехватывая угрозы там, где это необходимо, но она не идеальна, поэтому необходимо укрыться в безопасное место.

Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ делает все необходимое для защиты гражданского населения и полностью готов как к обороне, так и к ответной атаке, и находится в состоянии максимальной готовности.

Как сообщило иранское государственное телевидение, Иран заявил о запуске "десятков ракет" и предупредил Израиль, что нанесет еще "более сокрушительный" удар, если тот ответит.

Обновлено: Позже ЦАХАЛ сообщил, что атака завершилась и позволил населению страны покинуть укрытия. Официальный Израиль заявил, что Иран выпустил 180 баллистических ракет. О погибших и разрушениях пока не сообщается.

В израильской армии подчеркнули, что эта атака будет иметь для Ирана последствия.

Что предшествовало: Соединенные Штаты ожидали, что Иран нанесет удары баллистическими ракетами по Израилю после начала израильской операции против проиранской группировки "Хезболла".

1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

ИзраильИранракетный удар
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