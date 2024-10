Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.

Источник: Армия обороны Израиля в сети Х, The Times of Israel

Детали: По информации The Times of Israel, Иран заявил, что запустил более 100 ракет.

По всей территории Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

ЦАХАЛ говорит, что все израильские гражданские находились в бомбоубежищах.

Армия обороны Израиля в соцсетях сообщила гражданам, что система противовоздушной обороны перехватывает вражеские ракеты.

Дословно: "Взрывы, которые вы слышите, являются следствием перехвата или падения снарядов. Система противовоздушной обороны сейчас идентифицирует и перехватывает пуски".

ЦАХАЛ опубликовал видео, как иранские ракеты летят на Старый город в Иерусалиме, святое место для мусульман, христиан и евреев.

