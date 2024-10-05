В России задержали Z-блогера, который критиковал власть и "одного дедушку"

В Ставропольском крае задержали Z-блогера Егора Гузенко, который ведет телеграм-канал "Тринадцатый" на 305 тысяч подписчиков.

Источник: "Медуза" со ссылкой на Гузенко и ряд телеграм-каналов

Детали: Гузенко сообщил, что его задержали в Новопавловске, а полицейские "когда задерживали, еще и лупили".

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"Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город", – прокомментировал он.

Что стало причиной задержания, неизвестно. Телеграм-канал "Осторожно, новости" утверждает, что провоенного блогера задержали на концерте, посвященном дню города Новопавловска. Судя по видеозаписи, которую опубликовал канал, Гузенко кричал и сопротивлялся.

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Телеграм-канал Mash утверждает, что Гузенко подрался с полицейскими после того, как они сделали ему замечание из-за маски на лице.

В начале сентября Гузенко опубликовал в телеграм-канале несколько видео, на которых раскритиковал российскую власть. "Предатели захватили страну", – сказал он.

Блогер также говорил, что власти РФ "убирают неудобных" и привел в пример Игоря Гиркина.

Также Гузенко, судя по всему, высказался и про правителя РФ Владимира Путина, не называя его имени (блогер произнес фразу "один дедушка"). Гузенко сказал, что если бы 10 лет назад этот "дедушка" "пошел бы по-честному", то "всей этой х…ни бы не было".

Военкор заявил, что не боится преследования. "Нас много, целая страна, а вас там кучка сидите, вы уже старые, скоро поумираете", – произнес тогда он.

Позже в его канале появилась аудиозапись, на которой мужской голос сообщил, что "команда" Гузенко удалила некоторые "кружочки", потому что Егор – "человек-буря, стихия и эмоция". Также на записи заявили, что Гузенко нужен "стационар", где будут "лечить серьезные болячки".

Телеграм-канал Astra пишет, что Гузенко воевал против Украины на Донбассе с 2014 года.

Вместе с тем, недавно телеграм-канал "Тринадцарый" критиковал заявление командира "Ахмата" Апти Алаудинова, который отказался вызволять из украинского плена жителей Чечни и посоветовал им "смыть их позор кровью" и сделать, чтобы их убили.

Что предшествовало: В феврале 2024 года пропагандисты и российские СМИ сообщили о самоубийстве Z-блогера Андрея "Мурза" Морозова. Он оставил сообщение-предсмертную записку, где сообщил о конфликте с пропагандистом Владимиром Соловьевым и его приспешниками.

В январе 2024 года военный преступник, экс-глава так называемого "минобороны ДНР", блогер Игорь Стрелков (Гиркин) был приговорен к 4 годам колонии общего режима по статье о призывах к экстремистской деятельности. Причиной стали его посты в телеграм-канале.