Стрелкова в России приговорили к четырем годам колонии

Городской суд Москвы приговорил бывшего офицера ФСБ, лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Интерфакс", РБК

Детали: Также российский суд запретил Стрелкову три года заниматься администрированием сайтов в интернете.

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Сообщается, что ранее прокурор во время прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.

Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым.

Поводом для уголовного дела стали его высказывания в телеграм-канале по поводу событий в Крыму и о задержках с выплатами обеспечения донецким военным. Эксперты ФСБ признали посты экстремистскими. Своей вины Стрелков не признал.

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Адвокат Стрелкова, сообщил, что обвинительный приговор будет обжалован.

Что предшествовало: