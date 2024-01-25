Стрелкова в России приговорили к четырем годам колонии
Городской суд Москвы приговорил бывшего офицера ФСБ, лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Интерфакс", РБК
Детали: Также российский суд запретил Стрелкову три года заниматься администрированием сайтов в интернете.
Сообщается, что ранее прокурор во время прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.
Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым.
Поводом для уголовного дела стали его высказывания в телеграм-канале по поводу событий в Крыму и о задержках с выплатами обеспечения донецким военным. Эксперты ФСБ признали посты экстремистскими. Своей вины Стрелков не признал.
Адвокат Стрелкова, сообщил, что обвинительный приговор будет обжалован.
Что предшествовало:
- Игорь Стрелков (Гиркин) с июля 2023 года находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму. Поводом для дела послужили два поста в телеграм-канале Стрелкова, касавшиеся оккупированного Крыма и выплат военнослужащим из ОРДО. 14 декабря Мосгорсуд начал рассматривать дело Стрелкова.
- В середине ноября Стрелков попросил своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ.
- В начале декабря он заявил, что боится повторить судьбу экс-лидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого власти РФ упекли в тюрьму, заявил, что арест Стрелкова незаконен, и он - политический заключенный.