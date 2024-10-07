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У врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации, нашли 4,4 млн гривен

"Украинская правда"Понедельник, 7 октября 2024, 11:04
У врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации, нашли 4,4 млн гривен
Фото: Национальная полиция

Правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен во время обысков у врача из Житомира, которая подозревается в участии в схеме предоставления фиктивных инвалидностей для уклонения от мобилизации.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: По данным правоохранителей, 56-летняя врач одного из диагностических центров выдавала фиктивные выводы магнитно-резонансной томографии, которые использовались для установления инвалидности у военнообязанных мужчин. 

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Дословно: "Полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие заключения. Все документы были подготовлены 56-летней врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью".

 

Детали: Во время обысков у женщины изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также носители информации и другие вещественные доказательства. Полиция продолжает расследование деятельности группы медиков, которые вероятно помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации путем получения фиктивных медицинских документов.

Предыстория:

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  • В Хмельницкой области задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.
  • Правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его сообщников, которые за деньги выдавали военнообязанным мужчинам фальшивые справки об инвалидности. Задержаны 13 медицинских чиновников, у них изъято более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.
  • Правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая помогала военнообязанным избегать призыва. В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях были задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам. Дельцы успели заработать на уклонистах более 40 млн гривен.

уклонистыкоррупциямобилизацияЖитомир
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