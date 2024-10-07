Разоблачили правоохранителей, которые помогли экс-главе КС Тупицкому сбежать за границу

Правоохранители разоблачили организованную группу, в которую входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области и сотрудники Государственной пограничной службы, которые незаконно переправили через госграницу экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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Среди лиц, которые воспользовались противоправной услугой, - бывший председатель Конституционного суда Украины".

Детали: В сообщении правоохранители не указана фамилия, но по данным УП, речь идет об Александре Тупицком.

По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.

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Полицейский информировал лиц, которые пытались незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, которые осуществляли перевозки.

Правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая осуществление незаконного пересечения государственной границы, в том числе ночью.

В свою очередь пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через государственную границу Украины.

Также в рамках этого уголовного производства бывшему председателю КС Тупицкому сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы.

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники преступлений из числа сотрудников правоохранительных органов.

Дословно ОГП: "Разоблачение осуществлялось при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР".

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