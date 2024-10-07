Разоблачили правоохранителей, которые помогли экс-главе КС Тупицкому сбежать за границу
Правоохранители разоблачили организованную группу, в которую входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области и сотрудники Государственной пограничной службы, которые незаконно переправили через госграницу экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Источник: ГБР, Офис генпрокурора
Дословно ОГП: "Участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Среди лиц, которые воспользовались противоправной услугой, - бывший председатель Конституционного суда Украины".
Детали: В сообщении правоохранители не указана фамилия, но по данным УП, речь идет об Александре Тупицком.
По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.
Полицейский информировал лиц, которые пытались незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, которые осуществляли перевозки.
Правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая осуществление незаконного пересечения государственной границы, в том числе ночью.
В свою очередь пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через государственную границу Украины.
Также в рамках этого уголовного производства бывшему председателю КС Тупицкому сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы.
Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники преступлений из числа сотрудников правоохранительных органов.
Дословно ОГП: "Разоблачение осуществлялось при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР".
Предыстория:
- Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
- В конце марта 2022 года стало известно, что отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
- В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. В июле его заочно арестовали.
- Расследование УП выявило, что 59-летний бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации".
- По данным ОГП, Тупицкий пересек границу в чужом автомобиле, которым управляло лицо с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявило паспорт гражданина Венгрии.