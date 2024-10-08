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Оккупанты заявили, что нефтебаза в Феодосии до сих пор горит: эвакуировали более тысячи жителей  

Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 11:02
Оккупанты заявили, что нефтебаза в Феодосии до сих пор горит: эвакуировали более тысячи жителей  
Фото из российского Telegram-канала Astra

Во временно оккупированной Феодосии продолжается тушение пожара на атакованной 7 октября нефтебазе, более тысячи человек эвакуировали, сообщил глава оккупационной администрации города Игорь Ткаченко.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом".

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Детали: По его словам, 1 047 человек, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, эвакуировали в пункты временного размещения.

Предыстория:

ФеодосияпожарбеспилотникиКрым
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