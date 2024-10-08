Оккупанты заявили, что нефтебаза в Феодосии до сих пор горит: эвакуировали более тысячи жителей
Вторник, 8 октября 2024, 11:02
Во временно оккупированной Феодосии продолжается тушение пожара на атакованной 7 октября нефтебазе, более тысячи человек эвакуировали, сообщил глава оккупационной администрации города Игорь Ткаченко.
Источник: Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом".
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Детали: По его словам, 1 047 человек, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, эвакуировали в пункты временного размещения.
Предыстория:
- Утром 7 октября сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Сообщали, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
- Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии.
- Также сообщалось, что на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1".