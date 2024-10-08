В Южной Корее заявили, что КНДР, вероятно, отправит свои войска в Украину в поддержку России
В Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap, которое приводит заявление министра обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена во время парламентских слушаний
Прямая речь: "Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (военных - ред.) является очень вероятной".
Детали: Это заявление прозвучало в то время, когда Северная Корея стремится укрепить связи с Россией, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ыном и лидером России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне.
Министр обороны Южной Кореи также сказал, что недавнее сообщение о потерях северокорейских войск вблизи Донецка, вероятно, являются правдивыми.
Предыстория:
- 5 октября несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что из-за ракетного удара 3 октября на оккупированной Россией территории вблизи Донецка погибло более 20 военных, среди них было шесть офицеров из Северной Кореи.
- В июне 2024 года Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
- Южнокорейский телеканал TV Chosun в июне сообщал, что Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле 2024 года.