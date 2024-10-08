В Южной Корее заявили, что КНДР, вероятно, отправит свои войска в Украину в поддержку России

В Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.

Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap, которое приводит заявление министра обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена во время парламентских слушаний

Прямая речь: "Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (военных - ред.) является очень вероятной".

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Детали: Это заявление прозвучало в то время, когда Северная Корея стремится укрепить связи с Россией, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ыном и лидером России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне.

Министр обороны Южной Кореи также сказал, что недавнее сообщение о потерях северокорейских войск вблизи Донецка, вероятно, являются правдивыми.

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