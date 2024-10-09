Силы обороны Украины атаковали базу хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ

Силы обороны Украины 9 октября атаковали базу хранения "Шахедов" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ".

Реклама:

Детали: По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта была вторичная детонация.

В Генштабе отмечают, что уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: