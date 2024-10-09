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Силы обороны Украины атаковали базу хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ

Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 21:41
Силы обороны Украины атаковали базу хранения Шахедов в Краснодарском крае РФ
Фото - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины 9 октября атаковали базу хранения "Шахедов" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ".

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Детали: По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта была вторичная детонация.

В Генштабе отмечают, что уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

Что предшествовало:

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  • Губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ ночью 9 октября заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.
  • Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
  • Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе. 

Шахедбеспилотникивойна
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