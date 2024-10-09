Силы обороны Украины атаковали базу хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ
Силы обороны Украины 9 октября атаковали базу хранения "Шахедов" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ".
Детали: По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта была вторичная детонация.
В Генштабе отмечают, что уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.
Что предшествовало:
- Губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ ночью 9 октября заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.
- Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
- Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе.