Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК – источник

Экс-командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы на основании заключения ВВК.

Источник: собеседник УП в военных кругах

Детали: По данным источника "Украинской правды, Содоль уволен из рядов ВСУ 14 октября.

Реклама:

Основанием стало решение военно-врачебной комиссии.

Других деталей собеседник УП не предоставил.

Что предшествовало: Известная своей критикой военного руководства страны нардеп Марьяна Безуглая в своих соцсетях сообщила, что Содоль уволился через ВВК.

РЕКЛАМА:

Напомним: Руководительница Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с воинского учета в феврале 2024 года.

В марте 2024 года стало известно, что экс-главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Сергея Шапталу уволили с военной службы по состоянию здоровья на основании решения ВВК.

Читайте також: Первая замена в команде Сырского: за что уволили Содоля и чего ждать от Гнатова

Предыстория: