Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК – источник
Экс-командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы на основании заключения ВВК.
Источник: собеседник УП в военных кругах
Детали: По данным источника "Украинской правды, Содоль уволен из рядов ВСУ 14 октября.
Основанием стало решение военно-врачебной комиссии.
Других деталей собеседник УП не предоставил.
Что предшествовало: Известная своей критикой военного руководства страны нардеп Марьяна Безуглая в своих соцсетях сообщила, что Содоль уволился через ВВК.
Напомним: Руководительница Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с воинского учета в феврале 2024 года.
В марте 2024 года стало известно, что экс-главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Сергея Шапталу уволили с военной службы по состоянию здоровья на основании решения ВВК.
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Предыстория:
- Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ, руководителя ОСГВ "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
- Кротевич обвинил генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просил проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность давать показания по делу.
- В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи.
- После обнародования заявления президент Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.