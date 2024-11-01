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Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК – источник

Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 14:25
Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК – источник
ЮРИЙ СОДОЛЬ. ФОТО: КОМАНДОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВС УКРАИНЫ В FACEBOOK

Экс-командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы на основании заключения ВВК.

Источник: собеседник УП в военных кругах

Детали: По данным источника "Украинской правды, Содоль уволен из рядов ВСУ 14 октября.

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Основанием стало решение военно-врачебной комиссии.

Других деталей собеседник УП не предоставил.

Что предшествовало: Известная своей критикой военного руководства страны нардеп Марьяна Безуглая в своих соцсетях сообщила, что Содоль уволился через ВВК.

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Напомним: Руководительница Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с воинского учета в феврале 2024 года.

В марте 2024 года стало известно, что экс-главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Сергея Шапталу уволили с военной службы по состоянию здоровья на основании решения ВВК.

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Предыстория:

  • Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ, руководителя ОСГВ "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
  • Кротевич обвинил генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просил проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность давать показания по делу.
  • В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи.
  • После обнародования заявления президент Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Вооруженные силы
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