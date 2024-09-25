Спикер Конгресса США требует уволить посла Украины Маркарову и говорит о вмешательстве в выборы

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями об увольнении Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Источник: фотокопию письма Джонсон обнародовал на официальном сайте спикера, а также в собственном твиттере

Детали: Документ, датированный 25 сентября, написан в категорическом ультимативном тоне, что является нетипичным для межгосударственных переписок.

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"Уважаемый президент Зеленский, я требую, чтобы Вы немедленно уволили Посла Украины в США Оксану Маркарову", – начинается этот документ.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

"Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Харрис. (На этом мероприятии) не было ни одного республиканца, потому что – намеренно – туда не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийным мероприятием, призванным помочь демократам, и безусловно стала вмешательством (украинской стороны) в избирательный процесс", – говорится в письме Майка Джонсона.

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Спикер подчеркнул, что отныне "республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США", и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины "должна быть немедленно уволена с должности".

Джонсон также отметил, что это не единственная его претензия к Украине, и возмутился из-за того, что "кандидаты во главе президентского списка Республиканской партии становятся мишенью для нападок в медиа со стороны должностных лиц вашего (украинского) правительства". Он не уточнил, о чем идет речь, но можно предположить, что этот эпизод касается одного из многочисленных неприемлемых заявлений кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса.

В завершение письма Джонсон подчеркнул, что рассчитывает на немедленные действия президента Зеленского.

Стоит заметить, что сразу после начала визита Владимира Зеленского в США отношения с руководством республиканской партии резко похолодали. Трамп отказался от встречи с Зеленским, а спикер Джонсон намекнул на возможный срыв встреч в Конгрессе.

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