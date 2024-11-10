Боррель побывал в селе Ягодное на Черниговщине: Ужасное напоминание
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, где российские оккупанты месяц удерживали жителей в школьном подвале.
Источник: Боррель в соцсети Х
In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village - 370 people - in a school basement on 170m2.
Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.
It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKyРеклама:— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 10, 2024
Прямая речь: "В Ягодном российские оккупанты в течение месяца удерживали целое село – 370 человек – в школьном подвале площадью 170 м2.
Их испытания возвращают нас к темным дням европейской истории.
Это ужасное напоминание о том, как выглядит жизнь под российской оккупацией для рядовых украинцев".
Справочно: В марте 2022 года 370 человек почти месяц удерживали российские военные в нечеловеческих условиях в подвале школы. Среди них были 70 детей и, в частности младенцы. Тогда за время оккупации 11 человек умерло.
Что предшествовало: В субботу утром Боррель прибыл в Киев с пятым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.
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