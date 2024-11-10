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Боррель побывал в селе Ягодное на Черниговщине: Ужасное напоминание

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 23:56
Боррель побывал в селе Ягодное на Черниговщине: Ужасное напоминание
Боррель в селе Ягодное, фото с его страницы в Х

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, где российские оккупанты месяц удерживали жителей в школьном подвале.

Источник: Боррель в соцсети Х

Прямая речь: "В Ягодном российские оккупанты в течение месяца удерживали целое село – 370 человек – в школьном подвале площадью 170 м2.

Их испытания возвращают нас к темным дням европейской истории.

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Это ужасное напоминание о том, как выглядит жизнь под российской оккупацией для рядовых украинцев".

Справочно: В марте 2022 года 370 человек почти месяц удерживали российские военные в нечеловеческих условиях в подвале школы. Среди них были 70 детей и, в частности младенцы. Тогда за время оккупации 11 человек умерло.

Что предшествовало: В субботу утром Боррель прибыл в Киев с пятым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

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