Боррель побував у селі Ягідне на Чернігівщині: Жахливе нагадування

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де російські окупанти місяць утримували мешканців у шкільному підвалі.

Джерело: Боррель у соцмережі Х

In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village - 370 people - in a school basement on 170m2.



Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.



It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy

