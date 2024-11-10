Боррель побував у селі Ягідне на Чернігівщині: Жахливе нагадування

Боррель у селі Ягідне, фото з його сторінки в Х

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де російські окупанти місяць утримували мешканців у шкільному підвалі.

Джерело: Боррель у соцмережі Х

In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village - 370 people - in a school basement on 170m2.



Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.



It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy Реклама: November 10, 2024

Пряма мова: "У Ягідному російські окупанти протягом місяця утримували ціле село – 370 осіб – у шкільному підвалі площею 170 м2.

Їхні випробування повертають нас до найтемніших днів європейської історії.

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Це жахливе нагадування про те, як виглядає життя під російською окупацією для пересічних українців".

Довідково: У березні 2022 року 370 людей майже місяць утримували російські військові в нелюдських умовах у підвалі школи. Серед них були 70 дітей і, зокрема немовлята. Тоді за час окупації 11 людей померло.

Що передувало: У суботу зранку Боррель прибув до Києва з п'ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

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