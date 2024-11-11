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Министр обороны Эстонии объявил о новом пакете помощи для Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 20:31
Министр обороны Эстонии объявил о новом пакете помощи для Украины
Twitter/Hanno Pevkur

11 ноября глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев сообщил о новом пакете помощи для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Певкура в X (Twitter)

Детали: Певкур отметил, что во время визита в Киеве встретился с Владимиром Зеленским и "подтвердил нашу дальнейшую военную поддержку Украине".

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"По дороге в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи, содержащий одежду, стрелковое оружие и тому подобное. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% ВВП)", – добавил он.

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Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 миллионов евро.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.

Эстонияпомощь Украине
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