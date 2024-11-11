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Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги для України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 11 листопада 2024, 20:31
Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги для України
Twitter/Hanno Pevkur

11 листопада голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва повідомив про новий пакет допомоги для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Певкура у X (Twitter)

Деталі: Певкур зазначив, що під час візиту в Києві зустрівся із Володимиром Зеленським і "підтвердив нашу подальшу військову підтримку Україні".

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"По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги, що містить одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети надійдуть вже наступного року (0,25% ВВП)", – додав він.

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Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.

Естоніядопомога Україні
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