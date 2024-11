Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги для України

11 листопада голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва повідомив про новий пакет допомоги для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Певкура у X (Twitter)

Деталі: Певкур зазначив, що під час візиту в Києві зустрівся із Володимиром Зеленським і "підтвердив нашу подальшу військову підтримку Україні".

Реклама:

"По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги, що містить одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети надійдуть вже наступного року (0,25% ВВП)", – додав він.

Met with president @ZelenskyyUa and confirmed our continues military support to 🇺🇦. On my way to his office signed electronically also the new military aid package of clothing, small arms etc. New packages coming already next year (0,25% of 🇪🇪 GDP). pic.twitter.com/cTBjJP3eWe