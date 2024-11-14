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Беглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Анастасия ПроцЧетверг, 14 ноября 2024, 14:13
Беглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема
АНДРЕЙ ОДАРЧЕНКО, ФОТО FACEBOOK

Высший антикоррупционный суд вынес приговор беглому народному депутату Андрею Одарченко, приговорив его к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа бывшего главы Госвосстановления Мустафы Найема.

Источник: трансляция заседания суда, ЦПК, САП

Дословно: "14 ноября 2024 года ВАКС объявил обвинительный приговор народному депутату Украины IX созыва, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины".

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Детали: Сообщается, что Одарченко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления сроком на три года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

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У Одарченко конфисковали:

  • Две квартиры в Харькове площадью 61 и 51 метра квадратных;
  • Жилой дом под Харьковом на 100 квадратов;
  • Жилой дом в Харькове площадью 159 квадратных метров;
  • Четыре земельных участка;
  • Два нежилых здания площадью 89 и 625 квадратных метров.

Также суд применил спецконфискацию к 0,39 биткойна и криптокошельку. В качестве вещественных доказательств в пользу государства переданы два iPhone.

Предыстория:

  • 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
  • Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
  • 18 сентября в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
  • 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявилнардепа в государственный и международный розыск.
  • 28 сентября стало известно, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, бежал в Румынию и попросил там убежища. Верховная Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.

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