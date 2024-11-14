Беглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Высший антикоррупционный суд вынес приговор беглому народному депутату Андрею Одарченко, приговорив его к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа бывшего главы Госвосстановления Мустафы Найема.

Источник: трансляция заседания суда, ЦПК, САП

Дословно: "14 ноября 2024 года ВАКС объявил обвинительный приговор народному депутату Украины IX созыва, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины".

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Детали: Сообщается, что Одарченко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления сроком на три года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

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У Одарченко конфисковали:

Две квартиры в Харькове площадью 61 и 51 метра квадратных;

Жилой дом под Харьковом на 100 квадратов;

Жилой дом в Харькове площадью 159 квадратных метров;

Четыре земельных участка;

Два нежилых здания площадью 89 и 625 квадратных метров.

Также суд применил спецконфискацию к 0,39 биткойна и криптокошельку. В качестве вещественных доказательств в пользу государства переданы два iPhone.

Предыстория: