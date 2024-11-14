Беглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема
Высший антикоррупционный суд вынес приговор беглому народному депутату Андрею Одарченко, приговорив его к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа бывшего главы Госвосстановления Мустафы Найема.
Источник: трансляция заседания суда, ЦПК, САП
Дословно: "14 ноября 2024 года ВАКС объявил обвинительный приговор народному депутату Украины IX созыва, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины".
Детали: Сообщается, что Одарченко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления сроком на три года.
Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.
У Одарченко конфисковали:
- Две квартиры в Харькове площадью 61 и 51 метра квадратных;
- Жилой дом под Харьковом на 100 квадратов;
- Жилой дом в Харькове площадью 159 квадратных метров;
- Четыре земельных участка;
- Два нежилых здания площадью 89 и 625 квадратных метров.
Также суд применил спецконфискацию к 0,39 биткойна и криптокошельку. В качестве вещественных доказательств в пользу государства переданы два iPhone.
Предыстория:
- 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
- 18 сентября в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
- 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявилнардепа в государственный и международный розыск.
- 28 сентября стало известно, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, бежал в Румынию и попросил там убежища. Верховная Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.