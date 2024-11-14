Нардепу-втікачу Одарченку дали 8 років за спробу підкупу Найєма
Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату-втікачу Андрію Одарченку, засудивши його до 8 років позбавлення волі за спробу підкупу колишнього голови Держвідновлення Мустафи Найєма.
Джерело: трансляція засідання суду, ЦПК, САП
Дослівно: "14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України".
Деталі: Повідомляється, що Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування строком на три роки.
Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.
У Одарченка конфіскували:
- Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні;
- Житловий будинок під Харковом на 100 квадратів;
- Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратних метрів;
- Чотири земельні ділянки;
- Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 квадратних метрів.
Також суд застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна та криптогаманця. Як речові докази на користь держави передано два iPhone.
Передісторія:
- 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
- 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
- 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.
- 28 вересня стало відомо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Мінобновленя, втік до Румунії та попросив там притулку. Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.