Нардепу-втікачу Одарченку дали 8 років за спробу підкупу Найєма

Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату-втікачу Андрію Одарченку, засудивши його до 8 років позбавлення волі за спробу підкупу колишнього голови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Джерело: трансляція засідання суду, ЦПК, САП

Дослівно: "14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України".

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Деталі: Повідомляється, що Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

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У Одарченка конфіскували:

Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні;

Житловий будинок під Харковом на 100 квадратів;

Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратних метрів;

Чотири земельні ділянки;

Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 квадратних метрів.

Також суд застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна та криптогаманця. Як речові докази на користь держави передано два iPhone.

Передісторія: