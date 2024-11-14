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Нардепу-втікачу Одарченку дали 8 років за спробу підкупу Найєма

Анастасія ПроцЧетвер, 14 листопада 2024, 14:13
Нардепу-втікачу Одарченку дали 8 років за спробу підкупу Найєма
АНДРІЙ ОДАРЧЕНКО, ФОТО FACEBOOK

Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату-втікачу Андрію Одарченку, засудивши його до 8 років позбавлення волі за спробу підкупу колишнього голови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Джерело: трансляція засідання суду, ЦПК, САП

Дослівно: "14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України".

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Деталі: Повідомляється, що Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

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У Одарченка конфіскували:

  • Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні;
  • Житловий будинок під Харковом на 100 квадратів;
  • Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратних метрів;
  • Чотири земельні ділянки;
  • Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 квадратних метрів.

Також суд застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна та криптогаманця. Як речові докази на користь держави передано два iPhone.

Передісторія:

  • 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
  • Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
  • 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
  • 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.
  • 28 вересня стало відомо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Мінобновленя, втік до Румунії та попросив там притулку. Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.

судкорупціяхабар
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