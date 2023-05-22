"РДК" и "Свобода России" заявили об освобождении двух населенных пунктов на Белгородщине

"Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Источник: легион "Свобода России", "российский добровольческий корпус", российские местные телеграм-каналы

Детали: Утром 22 мая бойцы "русского добровольческого корпуса" сообщили, что находятся на территории России.

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В частности, они опубликовали видео на фоне дорожных знаков о начале населенных пунктов Любимовка (Брянская область), Безлюдовка (Белгородщина), Чуровичи (Брянская область).

Тем временем легион "Свобода России", который воюет на стороне Украины, записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

Затем легион опубликовал обращение к жителям приграничных российских регионов: "Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях".

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Российские ресурсы распространили видео и сообщили об уничтожении пограничного пункта "Грайворона".

Обновлено: Позже легион сообщил об освобождении двух населенных пунктов в Белгородской области. Речь идет о Козинке и н.п. Гора-Подол.

"Свобода России" и РДК сообщили, что начали штурм н.п Грайворон.

В Грайворонском районе расположена российская воинская часть 25624 (в г. Белгород-22). Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации и является "объектом "С". Это условное название для центральной базы хранения ядерного оружия РФ.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

Он добавил, что Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ "принимают необходимые меры по ликвидации противника".

Российские источники в администрации Грайвороновского района сообщили российский пабликам о возможной частичной эвакуации приграничных сел в ближайшее время. Однако официальной информации пока что нет.

Детали: Местные распространяют видео с орущей в Белгороде сиреной, в то же время Вячеслав Гладков сообщал, что с 9-ти утра Грайворонский городской округ находится под обстрелом: "Обошлось без пострадавших мирных жителей".

Гладков заявляет, что сработала российская ПВО, а часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка.

Также он заявляет о минометном обстреле села Козинка. В селе Гора-Подол, по его словам, загорелся склад сена, в Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия.

Российский губернатор заявил, что оперативные службы РФ начинают "подворовой обход территорий".

Российская служба по чрезвычайным ситуациям разослала местному населению сообщение об обстреле и призвала спуститься в укрытие жителей Грайворонского и Шебекинского городских округов.

На заседании властей Белгородской области говорили о "тревожных новостях из воинской части".

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Напомним: