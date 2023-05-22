"РДК" и "Свобода России" заявили об освобождении двух населенных пунктов на Белгородщине
"Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".
Источник: легион "Свобода России", "российский добровольческий корпус", российские местные телеграм-каналы
Детали: Утром 22 мая бойцы "русского добровольческого корпуса" сообщили, что находятся на территории России.
В частности, они опубликовали видео на фоне дорожных знаков о начале населенных пунктов Любимовка (Брянская область), Безлюдовка (Белгородщина), Чуровичи (Брянская область).
Тем временем легион "Свобода России", который воюет на стороне Украины, записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.
Затем легион опубликовал обращение к жителям приграничных российских регионов: "Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях".
Российские ресурсы распространили видео и сообщили об уничтожении пограничного пункта "Грайворона".
Обновлено: Позже легион сообщил об освобождении двух населенных пунктов в Белгородской области. Речь идет о Козинке и н.п. Гора-Подол.
"Свобода России" и РДК сообщили, что начали штурм н.п Грайворон.
В Грайворонском районе расположена российская воинская часть 25624 (в г. Белгород-22). Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации и является "объектом "С". Это условное название для центральной базы хранения ядерного оружия РФ.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
Он добавил, что Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ "принимают необходимые меры по ликвидации противника".
Российские источники в администрации Грайвороновского района сообщили российский пабликам о возможной частичной эвакуации приграничных сел в ближайшее время. Однако официальной информации пока что нет.
Детали: Местные распространяют видео с орущей в Белгороде сиреной, в то же время Вячеслав Гладков сообщал, что с 9-ти утра Грайворонский городской округ находится под обстрелом: "Обошлось без пострадавших мирных жителей".
Гладков заявляет, что сработала российская ПВО, а часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка.
Также он заявляет о минометном обстреле села Козинка. В селе Гора-Подол, по его словам, загорелся склад сена, в Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия.
Российский губернатор заявил, что оперативные службы РФ начинают "подворовой обход территорий".
Российская служба по чрезвычайным ситуациям разослала местному населению сообщение об обстреле и призвала спуститься в укрытие жителей Грайворонского и Шебекинского городских округов.
На заседании властей Белгородской области говорили о "тревожных новостях из воинской части".
Напомним:
- В начале марта некая диверсионно-разведывательная группа устроила в Брянской области целый переполох. Российские пропагандисты обвинили в этом Украину, однако ситуацию разъяснил "Русский добровольческий корпус". Он заявил, что операция – его рук дело, и она была согласована с украинскими властями.
- По словам РДК, цель операции – показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.