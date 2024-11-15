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ПВО за ночь сбила 25 российских дронов и ракету

Ирина БалачукПятница, 15 ноября 2024, 08:57
ПВО за ночь сбила 25 российских дронов и ракету
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 15 ноября россияне нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также атаковали Украину 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed", одну ракету и 25 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях".

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Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки в Одессе есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили.

Предыстория:

ПВОШахедОдесская область
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