Стрельба под Киевом: сухопутчики говорят, что причастный работник "Муниципальной стражи"
Сухопутные войска заявили, что в стрельбе в селе Счастливое Киевской области, присутствовал работник "Муниципальной стражи", которого ударили и он выстрелил из травматического оружия.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Детали: По данным ведомства, в составе группы оповещения были военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" общины.
Во время одной из проверок автомобиля оказалось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. А пассажир этого авто выбежал, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать
Дословно: "Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, – побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия. Пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас все известные в настоящее время факты проверяются".
Что предшествовало:
- В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции вместо этого сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил якобы представитель ДФТГ.
- Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое.