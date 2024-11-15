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Стрельба под Киевом: сухопутчики говорят, что причастный работник "Муниципальной стражи"

Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 20:10
Стрельба под Киевом: сухопутчики говорят, что причастный работник Муниципальной стражи
скриншот

Сухопутные войска заявили, что в стрельбе в селе Счастливое Киевской области, присутствовал работник "Муниципальной стражи", которого ударили и он выстрелил из травматического оружия.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: По данным ведомства, в составе группы оповещения были военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" общины.

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Во время одной из проверок автомобиля оказалось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. А пассажир этого авто выбежал, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать

Дословно: "Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, – побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия. Пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас все известные в настоящее время факты проверяются".

Что предшествовало:

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  • В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции вместо этого сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил якобы представитель ДФТГ.
  • Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое.

ТЦКчрезвычайное происшествиеКиевская область
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