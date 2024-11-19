После прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

В Глухове Сумской области в понедельник поздно вечером прогремел взрыв, СМИ сообщают о попадании вражеского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди.

Источник "Суспільне Сумы", Сумская ОВА

Детали Около 23:30 в Глухове прогремел взрыв. По предварительным данным "Суспільного", в городе было попадание "Шахеда".

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Всего за прошедший день военные РФ совершили 48 обстрелов Сумской области, было 110 ударов из различного оружия.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская и Середино-Будская громады.

Обновлено в 1:25: Позже "Супільне" сообщило, что в Глухове "Шахед" попал в многоквартирный дом.

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В результате прилета есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по Глухову около 23.20, в городе было слышно два взрыва. В многоэтажке продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди.

последствия прилета российского беспилотника в Глухове фото: Суспільне Сумы

последствия прилета российского беспилотника в Глухове фото: Суспільне Сумы

Росіяни влучили безпілотником у багаьлповерхівку в Глухові Сумської області.

Відео: Глухів.City pic.twitter.com/IUqb6HpabZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 18, 2024

Что предшествовало: В Сумах возросло до 12 количество погибших в результате ракетного удара, который нанесли россияне 17 ноября вечером.

Предыстория: