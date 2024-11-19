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Американские чиновники непублично подтвердили первый удар ATACMS по территории РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 19 ноября 2024, 20:21
Американские чиновники непублично подтвердили первый удар ATACMS по территории РФ
ATACMS. Фото - Getty Images

Американские чиновники непублично подтвердили, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS по целям на территории России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York TimesCNN и NPR

Детали: Собеседники журналистов не уточняли подробностей применения украинскими силами ATACMS. В то же время, как пишет CNN, был поражен "российский арсенал вооружений".

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Ранее об использовании этих ракет сообщали украинские источники. Тогда, писали СМИ, речь шла об ударе по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Еще позже в Москве также заявили, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали шестью ракетами ATACMS арсенал оружия в Карачеве.

Официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

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Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.

СШАпомощь УкраиневойнаРосcия
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