В Минобороны РФ утверждают, что ВСУ ударили по России 6 ракетами ATACMS

Российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали арсенал оружия в городе Карачев Брянской области РФ именно ракетами ATACMS. Ранее Минобороны РФ и местные власти заявляли об атаке дронов.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что ВСУ якобы выпустили "по объекту в Брянской области" 6 ракетами ATACMS.

Реклама:

Минобороны РФ уверяет, что расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" 5 ракет ATACMS сбили и 1 повредили.

РБК сообщает, что "фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта". И что возникший пожар потушили. Жертв, по данным ведомства, нет.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что Силы обороны атаковали склад боеприпасов в Карачеве Брянской области РФ.

РЕКЛАМА:

Генштаб не уточнял, каким видом вооружения били по российскому складу вооружения, но акцентировал, что по состоянию на 2:30 ночи зафиксировал 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что на складе были артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

Почему это важно: 17 ноября издание The New York Times сообщило, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.

19 ноября глава Кремля Владимир Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину России. Одним из условий применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".

Стоит отметить, что о расширении российской доктрины ядерного сдерживания Путин заявил еще 25 сентября. Тогда глава Кремля сказал, что ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Путин уточнил, что имеет в виду "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

После этого украинские беспилотники как минимум несколько раз атаковали Россию. После одной из самых масштабных атак росСМИ спрашивали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ответит ли Россия ядерным оружием на эти атаки (в частности, на фоне разговоров об изменении ядерной доктрины России).

Песков тогда на это ответил, что "не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла разные "красные линии", пересечение каких якобы приведет к ответу ядерным оружием.

"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16 и прочего.

Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привели к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.

Российский правитель Владимир Путин сначала избрал стратегию не замечать происходящего, а потом пытался всячески приуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.

Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов – после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов и никогда не комментируют разрушения или потери.

Для справки: Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.