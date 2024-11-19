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СМИ: Украина впервые ударила ATACMS по территории России

Валентина РоманенкоВторник, 19 ноября 2024, 13:28
СМИ: Украина впервые ударила ATACMS по территории России
Atacms. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Источник: Forbes Ukraine со ссылкой на собеседника в Силах обороны

Детали: Сообщается, источник издания подтвердил нанесение удара по 67-му арсеналу ГРАУ в Карачеве Брянской области РФ баллистической ракетой ATACMS.

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Официально никто из представителей власти или военного руководства Украины эту информацию не комментировал.

В то же время Генеральный штаб утром подтвердил, что в ночь на 19 ноября Силы обороны поразили арсенал материально-технического обеспечения российских войск в районе города Карачев Брянской области, не уточняя, каким видом вооружения это было достигнуто. Центр противодействия дезинформации сообщал, что на складе были артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

Сообщалось, что по состоянию на 2.30 ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

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"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться. Последует..", - отметили в Генштабе.

Что предшествовало: Правитель России Владимир Путин своим указом 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину России, вскоре после того, как Белый дом разрешил Украине бить вглубь РФ. Одним из условий применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".

17 ноября издание The New York Times сообщило, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.

Справка: Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.

ATACMSРосcиявойна
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