Новый пакет военной помощи США будет включать HIMARS и Javelin – АР

Пентагон готовит новый пакет оборонной помощи Украине на сумму не менее 275 миллионов долларов, который будет включать артиллерийские ракетные системы HIMARS и противотанковые боеприпасы Javelin.

Источник: The Associated Press со ссылкой на американских чиновников

Детали: Издание отмечает, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву дать отпор России до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

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Дословно АР: "Последний транш оружия поступает на фоне растущего беспокойства относительно эскалации конфликта, когда обе стороны пытаются получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого прекращения войны - как он обещал сделать".

Детали По словам американских официальных лиц, оружие в новом пакете помощи Украине включает средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запасные части.

Оружие будет предоставлено в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), что позволяет Пентагону быстро изымать со своих складов запасы, чтобы ускорить их доставку на линию фронта в Украине.

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Издание добавляет, что администрации Байдена придется срочно выделить 7,1 миллиарда долларов на вооружение со складов Пентагона, чтобы успеть потратить эти средства до того, как Трамп примет присягу.

Отвечая на вопрос, успеет ли ведомство сделать это до 20 января, когда Трамп вступит в должность, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что чиновники работают над тем, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно.

Кроме того, Государственный департамент США заявил во вторник, что санкционировал продажу Украине неназванного оборонного оборудования и услуг на сумму 100 миллионов долларов, включая ремонт транспортных средств, техническую помощь, обучение и "другие связанные с этим элементы логистики и программной поддержки". В отличие от помощи в рамках PDA, правительство Украины заплатит за это.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, в рамках более широких усилий по поддержке Украины администрация также планирует распределить свою часть кредита в размере 50 миллиардов долларов США из замороженных российских активов до того, как Байден покинет Белый дом.

Чиновники, которые не были уполномочены давать публичные комментарии, заявили, что США и Украина сейчас находятся на "продвинутой стадии" обсуждения условий кредита и стремятся завершить процесс выделения 20-миллиардной части займа, которую поддерживают США.