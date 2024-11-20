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Боевые действия в Украине могут затихнуть в 2025 году – The Economist

Алена МазуренкоСреда, 20 ноября 2024, 12:30
Боевые действия в Украине могут затихнуть в 2025 году – The Economist
фото: Генштаб

В издании The Economist считают, что в 2025 году Украина и Россия могут начать переговоры под давлением США и отсутствия нужного количества оружия и финансирования. Предполагают, что в это время боевые действия затихнут и может возникнуть "полузамороженный конфликт".

Источник: The Economist

Дословно: "2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это будет приоритетом новой администрации Дональда Трампа".

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Детали: В начале 2024 года борьба в Конгрессе привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось. Где-то в 2025 году этот новый пакет в размере $61 млрд также будет исчерпан.

Кроме того, у США заканчиваются запасы военной техники, которую она отправляет в Украину, и ей нужно подумать о других партнерах, особенно об Израиле и Тайване.

Ограничения со стороны предложения еще хуже в Европе, где правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины.

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Отмечается, что Украина сама имеет все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников, но ей будет трудно заполнить этот пробел, поскольку западные поставки сокращаются.

Все это означает, что после президентских выборов в США давление на Украину со стороны России в 2025 году значительно усилится, чтобы вступить в какую-то форму переговоров с ней.

В издании предполагают, что в рамках возможного соглашения Украине придется смириться с потерей части своей территории: "Те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), несомненно, не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, также будет предусматривать удержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения в 2022 году".

Но Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО: "Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хотя и болезненным для Украины".

С возвращением Трампа к власти, кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО годами, если вообще когда-нибудь; но она все еще может получить по крайней мере какую-то форму гарантии безопасности.

В то же время сейчас кажется очень вероятным, что дискуссии о переговорах начнутся в 2025 году, и когда они начнутся, боевые действия могут резко затихнуть, вплоть до прекращения огня: "Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт".

Напомним:

  • Российские чиновники считают, что правитель РФ Владимир Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает деоккупацию и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от НАТО.
  • Президент Владимир Зеленский ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.
  • В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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