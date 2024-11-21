Вучич заявил, что Путин не блефует, а мир скатывается в катастрофу

Президент Сербии Александар Вучич на фоне сообщений об ударе РФ новым типом ракеты по Украине заявил, что приближается катастрофа - и призвал к перемирию. Он в очередной раз подчеркнул, что мир скатывается к катастрофе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой B92

Детали: Комментируя информацию, что Россия якобы нацелила на Украину межконтинентальную баллистическую ракету, президент Сербии сказал, что он занят внутренними событиями и недостаточно следил за этим моментом на международной арене. Но Вучич отметил, что "хорошо знает Путина", и тот - не блефует.

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"Я хорошо знаю Путина, он также может злиться на меня, но если кто-то думает, что вы можете стрелять всем, что придет в голову, на территории РФ, и что это останется без ответа – то он либо не знает его (Путина), либо он ненормальный", – сказал Вучич.

Он в очередной раз подчеркнул, что мир скатывается к катастрофе. "Я знаю, нет люди, слушайте, что он (Путин) вам говорит. Никто не блефует, и, к сожалению, мы вступаем в катастрофу", – добавил сербский президент.

Он отметил, что Сербия не хочет смертей, и что она хочет перемирия.

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"Несмотря на то, что говорят Киев и Москва, я считаю, что это (прекращение огня) единственная хорошая идея, поэтому пусть все на меня нападают", – сказал он.

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