Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вучич заявил, что Путин не блефует, а мир скатывается в катастрофу

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 21:09
Вучич заявил, что Путин не блефует, а мир скатывается в катастрофу
Александар Вучич, фото: Getty Images

Президент Сербии Александар Вучич на фоне сообщений об ударе РФ новым типом ракеты по Украине заявил, что приближается катастрофа - и призвал к перемирию. Он в очередной раз подчеркнул, что мир скатывается к катастрофе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой B92

Детали: Комментируя информацию, что Россия якобы нацелила на Украину межконтинентальную баллистическую ракету, президент Сербии сказал, что он занят внутренними событиями и недостаточно следил за этим моментом на международной арене. Но Вучич отметил, что "хорошо знает Путина", и тот - не блефует.

Реклама:

"Я хорошо знаю Путина, он также может злиться на меня, но если кто-то думает, что вы можете стрелять всем, что придет в голову, на территории РФ, и что это останется без ответа – то он либо не знает его (Путина), либо он ненормальный", – сказал Вучич.

Он в очередной раз подчеркнул, что мир скатывается к катастрофе. "Я знаю, нет люди, слушайте, что он (Путин) вам говорит. Никто не блефует, и, к сожалению, мы вступаем в катастрофу", – добавил сербский президент.

Он отметил, что Сербия не хочет смертей, и что она хочет перемирия.

РЕКЛАМА:

"Несмотря на то, что говорят Киев и Москва, я считаю, что это (прекращение огня) единственная хорошая идея, поэтому пусть все на меня нападают", – сказал он.

Предыстория:

  • По данным Воздушных сил, во время ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Но два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении в четверг фактически подтвердил данные США, заявив, что во время атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

СербияПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве обломки ракет попадали в двух районах: повреждены хозяйственные постройки и грузовой автомобиль

В Украине ввели экстренные отключения света: энергетика под массированным ударом  

Байден готовит пакет военной помощи для Украины на $725 млн – Reuters

футбол"Шахтер" в меньшинстве на последней минуте уступил ПСВ в Лиге чемпионов

видеоЗеленский пообещал в четверг утвердить бюджет: говорит, все потребности Украины гарантированы

Трамп назначил себе специального представителя по вопросам Украины и России

Все новости...
Сербия
Сербские таможенники предотвратили контрабанду более 300 попугаев
В Сербии количество погибших из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале достигло 13
На ж/д вокзале в Сербии обвалилась крыша: есть погибшие и пострадавшие
Последние новости
10:31
В адрес кандидатов в администрацию Трампа поступили угрозы
10:15
Нефть падает на фоне роста запасов бензина в США и ожидания встречи ОПЕК+
09:46
Партия власти Грузии пока не решила, когда рассмотрит протестный отказ оппозиции от мандатов
09:45
дополнено Россияне атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области: повреждены частные дома
09:30
Укрзализныця сообщает о точечных обесточениях
09:27
фото, обновленоРакетный удар по Одесчине: 3 человека травмированы, повреждены дома, газопровод, возникли пожары
09:15
В ЕС готовят сокращение персонала своих дипмиссий для экономии
09:03
Ракетный удар россиян: в Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина
08:56
В Киеве обломки ракет попадали в двух районах: повреждены хозяйственные постройки и грузовой автомобиль
08:41
В Румынии предлагают приостановить работу TikTok из-за опасений относительно выборов
Все новости...
Реклама:
Реклама: