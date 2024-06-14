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Путин сказал, что в Украине воюет 700 тысяч россиян

Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 21:30
Путин сказал, что в Украине воюет 700 тысяч россиян
Владимир Путин. Фото - Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил, что на территории Украины воюет около 700 тысяч российских военнослужащих.

Источник: Путин во время встречи с участниками образовательного проекта для российских военных, воевавших в Украине

Детали: В последний раз Путин называл контингент российской армии в Украине в декабре 2023 года. Тогда, по его словам, на войне было задействовано 617 тысяч военных.

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Также он заявлял, что протяженность линии столкновения составляла 2 тысячи километров.

Что предшествовало:

14 июня Путин вновь повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "предложения" Путина о прекращении войны на его условиях "возрождением нацизма".

Темы: РосcиявойнаПутин
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