Путин сказал, что в Украине воюет 700 тысяч россиян

Правитель России Владимир Путин заявил, что на территории Украины воюет около 700 тысяч российских военнослужащих.

Источник: Путин во время встречи с участниками образовательного проекта для российских военных, воевавших в Украине

Детали: В последний раз Путин называл контингент российской армии в Украине в декабре 2023 года. Тогда, по его словам, на войне было задействовано 617 тысяч военных.

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Также он заявлял, что протяженность линии столкновения составляла 2 тысячи километров.

Что предшествовало:

14 июня Путин вновь повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "предложения" Путина о прекращении войны на его условиях "возрождением нацизма".