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Нардеп опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 12:53
Нардеп опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ
Максим Ткаченко. фото из Instagram нардепа

Народный депутат от партии "Слуга народі", член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко назвал собственным предположением заявление о количестве внутренне перемещенных лиц, которые возвращаются на оккупированные территории.

Источник: Ткаченко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова. Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение".

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Детали: По словам нардепа, есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

Что предшествовало: Народный депутат Украины Максим Ткаченко в интервью "Укринформу" заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч - во временно оккупированный Мариуполь.

переселенцы
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