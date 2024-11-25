Нардеп опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ

Народный депутат от партии "Слуга народі", член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко назвал собственным предположением заявление о количестве внутренне перемещенных лиц, которые возвращаются на оккупированные территории.

Источник: Ткаченко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова. Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение".

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Детали: По словам нардепа, есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

Что предшествовало: Народный депутат Украины Максим Ткаченко в интервью "Укринформу" заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч - во временно оккупированный Мариуполь.