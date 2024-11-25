СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому

OSINT-аналитики выяснили, что Украина впервые ударила американскими баллистическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по военному аэродрому в Курской области РФ.

Источник: "Militarnyi" со ссылкой на украинский проект "Киберборошно"

Детали: По данным аналитиков, в ночь на 25 ноября украинские ракетные войска нанесли удар по российскому аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный" ракетами ATACMS.

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Проект показал фотографии с детонацией суббоеприпасов двух ракет М39 с кассетной боевой частью на территории аэропорта.

По идентифицированной геолокации видно, что ракеты атаковали стоянку авиационной техники, в частности, боевых самолетов. Пока неизвестно, были ли они там в момент удара.

Приблизительные районы попадания ракет ATACMS по аэродрому "Курск-Восточный". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ MAXAR TECHNOLOGIES ЗА АВГУСТ 2022 ГОДА, КОТОРЫЕ ПРИВОДИТ MILITARNYI

Один из российских Z-военкоров, который связан авиацией, также подтвердил факт удара баллистическими ракетами. Он заявляет о пуске 8 ракет, из которых россияне "отработали" по семи. Впрочем этот термин означает лишь попытку перехвата, а не сбивания.

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