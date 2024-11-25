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СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 15:07
СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому
Фото - Киберборошно

OSINT-аналитики выяснили, что Украина впервые ударила американскими баллистическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по военному аэродрому в Курской области РФ.

Источник: "Militarnyi" со ссылкой на украинский проект "Киберборошно"

Детали: По данным аналитиков, в ночь на 25 ноября украинские ракетные войска нанесли удар по российскому аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный" ракетами ATACMS.

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Проект показал фотографии с детонацией суббоеприпасов двух ракет М39 с кассетной боевой частью на территории аэропорта.

По идентифицированной геолокации видно, что ракеты атаковали стоянку авиационной техники, в частности, боевых самолетов. Пока неизвестно, были ли они там в момент удара.

 
Приблизительные районы попадания ракет ATACMS по аэродрому "Курск-Восточный".
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Один из российских Z-военкоров, который связан авиацией, также подтвердил факт удара баллистическими ракетами. Он заявляет о пуске 8 ракет, из которых россияне "отработали" по семи. Впрочем этот термин означает лишь попытку перехвата, а не сбивания.

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Что предшествовало:

  • 17 ноября издание The New York Times сообщило, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. Они в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.
  • В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

войнаРосcия
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