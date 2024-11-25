Правоохранители проверяют инвалидность от МСЭК в отношении 1695 должностных лиц
Правоохранители проверяют решение МСЭК по установлению инвалидности 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.
Источник: Минздрав
Дословно: "По состоянию на конец ноября 2024 года группой, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.
Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями".
Детали: Сообщается, что среди отобранных дел, которые подлежат пересмотру:
- 32 % - работники органов налоговой службы Украины;
- 26 % - работники органов прокуратуры;
- 17 % - работники органов таможенной службы;
- 25 % - работники других государственных органов.
Кроме того, перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранителей.
В ведомстве напомнили, что ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам.
Напомним:
- Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в 2024 году разоблачила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях, в результате чего отменено 4106 фиктивных выводов об инвалидности.