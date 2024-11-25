Правоохранители проверяют инвалидность от МСЭК в отношении 1695 должностных лиц

Правоохранители проверяют решение МСЭК по установлению инвалидности 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.

Источник: Минздрав

Дословно: "По состоянию на конец ноября 2024 года группой, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.

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Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями".

Детали: Сообщается, что среди отобранных дел, которые подлежат пересмотру:

32 % - работники органов налоговой службы Украины;

26 % - работники органов прокуратуры;

17 % - работники органов таможенной службы;

25 % - работники других государственных органов.

Кроме того, перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранителей.

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В ведомстве напомнили, что ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам.

Напомним: