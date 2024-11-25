Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правоохранители проверяют инвалидность от МСЭК в отношении 1695 должностных лиц

Алена МазуренкоПонедельник, 25 ноября 2024, 17:00
Правоохранители проверяют инвалидность от МСЭК в отношении 1695 должностных лиц
иллюстративное фото из открытых источников

Правоохранители проверяют решение МСЭК по установлению инвалидности 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.

Источник: Минздрав

Дословно: "По состоянию на конец ноября 2024 года группой, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.

Реклама:

Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями".

Детали: Сообщается, что среди отобранных дел, которые подлежат пересмотру:

  • 32 % - работники органов налоговой службы Украины;
  • 26 % - работники органов прокуратуры;
  • 17 % - работники органов таможенной службы;
  • 25 % - работники других государственных органов.

Кроме того, перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранителей.

РЕКЛАМА:

В ведомстве напомнили, что ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам.

Напомним:

  • Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в 2024 году разоблачила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях, в результате чего отменено 4106 фиктивных выводов об инвалидности.

войнамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек НАТО: Все системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены

Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога

Трамп может назначить главой Пентагона губернатора Флориды – СМИ

В российском плену погиб мэр Днепрорудного, которого оккупанты похитили в начале войны

Республиканцы в Сенате разделились относительно кандидата от Трампа на должность главы Пентагона – СМИ

Оппозиция Южной Кореи планирует обвинить президента в госизмене – СМИ

Все новости...
война
Меркель: РФ напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008
СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому
Третья штурмовая выбила россиян из села на Харьковщине и взяла пленных из 1-й танковой армии РФ
Последние новости
11:41
Украинский призер Олимпиады-2024 и его тренер могут сменить гражданство – СМИ
11:28
Таскали по полю беременную самку кабана: против агроработников в Тернопольской области открыли дело
11:25
Задолженность украинцев по микрокредитам выросла почти в 2 раза с начала года
11:23
В партии власти Грузии угрожают госслужащим, поддержавшим протесты
11:17
Російські безпілотники вдарили по Херсону та його околицях, є поранені
11:12
МИД Чехии призвал граждан страны в Южной Корее избегать массовых мероприятий
11:08
Украина подписала первое кредитное соглашение на 50 миллиардов долларов от G7
11:07
фотоИз-за дроновой атаки в Винницкой и Черниговской областях горели дома, авто и хозяйственные постройки
10:59
фото Украина получила от США генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией
10:42
Корейские акции падают, она восстанавливается после короткого военного положения
Все новости...
Реклама:
Реклама: