СБУ: 64 чиновника МСЭК получили подозрение, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в 2024 году разоблачила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях, в результате чего отменено 4106 фиктивных заключений об инвалидности.

Источник: глава СБУ Василий Малюк по итогам заседания СНБО

Детали: Малюк сообщил, что СБУ системно работает над искоренением коррупции в системе МСЭК, которая негативно влияет на обороноспособность страны и мобилизационные процессы.

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Прямая речь: "Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в частности тем, которые вредят обороноспособности страны. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям".

Детали: Малюк отметил, что в 2024 году подозрения в совершении преступлений получили 64 должностных лица МСЭК, еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, отменено 4106 выводов об инвалидности, которые были оформлены на основании фальшивых документов.

СБУ также прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок в разных регионах Украины. Например, в Харьковской области разоблачена преступная группа из 13 членов областного МСЭК, которые за деньги продавали поддельные медсправки уклонистам для снятия с воинского учета. Во время обысков изъято более 650 тысяч долларов.

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Подобные схемы выявлены также в Ровенской, Николаевской и Закарпатской областях. В общем чиновники, вовлеченные в эти схемы, получили миллионы долларов незаконной "прибыли".

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.

Предыстория:

22 октября СБУ разоблачила руководительницу Николаевского областного МСЭК Веру Белякову на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

4 октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.

Правоохранители разоблачили в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ривне изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн гривен в разных валютах.

Правоохранители разоблачили председателя МСЭК Харькова, который вместе с 12 сообщниками, за 2-5 тыс. долларов предоставлял мужчинам фиктивные документы для избежания мобилизации. Правоохранители провели 89 обысков, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.





