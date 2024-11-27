ВСУ отбили 115 атак россиян на Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта произошло 224 боевых столкновения, 115 атак врага были отражены на Покровском и Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

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На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Вчера враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Григорьевки на Северском направлении. Успеха не имел.

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Тринадцать штурмовых действий состоялось за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг активно задействовал бомбардировочную авиацию, совершил шесть атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Луч.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредоточил в районах Дачного, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцевки.

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ривнополь.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 263 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня, 22 авиационных удара, сбросив 30 КАБ.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.