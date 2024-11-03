ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила около 100 снарядов по территории Израиля из Ливана

Армия обороны Израиля в пятницу вечером заявила об около 100 снарядах по территории страны из Ливана.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно ЦАХАЛ: "По состоянию на 23:00 около 100 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", пересекли сегодня (в субботу, 2 ноября - ред.) территорию Израиля из Ливана".

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Детали В заметке в соцсетях ЦАХАЛ добавил, что продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, которую представляет террористическая организация "Хезболла".

Напомним: