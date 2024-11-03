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ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила около 100 снарядов по территории Израиля из Ливана

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 00:30
ЦАХАЛ: Хезболла выпустила около 100 снарядов по территории Израиля из Ливана
иллюстративное фото Getty Images

Армия обороны Израиля в пятницу вечером заявила об около 100 снарядах по территории страны из Ливана.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно ЦАХАЛ: "По состоянию на 23:00 около 100 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", пересекли сегодня (в субботу, 2 ноября - ред.) территорию Израиля из Ливана".

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Детали В заметке в соцсетях ЦАХАЛ добавил, что продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, которую представляет террористическая организация "Хезболла".

Напомним:

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 
  • Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
  • 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • В конце сентября Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.
  • 1 октября войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

Израильтерроризм
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