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Трамп: Я собираюсь прекратить войны 

Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 10:42
Трамп: Я собираюсь прекратить войны 
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Фото из Facebook

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах, заявил, что планирует положить конец войнам в мире.

Источник: Sky News со ссылкой на ночную речь Трампа перед его сторонниками

Прямая речь Трампа: "Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны".

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Детали: Он заявил, что за время его каденции, "не было войн".

"В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки, но у нас не было войн", – сказал Трамп.

Он также упомянул покушение на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас" его жизнь "не просто так".

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Предыстория:

  • Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.
  • Он даже рассказывал, как именно собирается это сделать. "Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы (дадим Украине, – ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу соглашение за один день. За один день", – заявлял Трамп. 
  • Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса. Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал фейковыми эти детали.
  • В апреле телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей американской военной помощи.
  • Бывшая советница Трампа Фиона Гилл заявляла, что тот, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.
  • Сам Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет пытаться помочь Украине, но параллельно будет требовать от Европы таких же усилий.
  • В июне президент Владимир Зеленский предупреждал о риске того, что экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп может стать "президентом-лузером" и ослабить влияние США в мире, если вынудит Украину к перемирию с Россией.

Трампвойна
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