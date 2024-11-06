Южная Корея рассматривает отправку наблюдателей в Украину из-за военных КНДР - Reuters

Руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию солдат из КНДР.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи

Детали: По словам неназванного представителя президента, для отправки наблюдателей не требуется согласие Национальной Ассамблеи, если это делается с конкретной целью и на ограниченное время.

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Он также сообщил журналистам, что военные из КНДР "еще не вступили в полноценные боевые действия против украинских сил".

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