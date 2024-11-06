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Южная Корея рассматривает отправку наблюдателей в Украину из-за военных КНДР - Reuters

Станислав ПогориловСреда, 6 ноября 2024, 12:47
Южная Корея рассматривает отправку наблюдателей в Украину из-за военных КНДР - Reuters
Фото: Getty Images

Руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию солдат из КНДР.

ИсточникReuters со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи

Детали: По словам неназванного представителя президента, для отправки наблюдателей не требуется согласие Национальной Ассамблеи, если это делается с конкретной целью и на ограниченное время.

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Он также сообщил журналистам, что военные из КНДР "еще не вступили в полноценные боевые действия против украинских сил".

Предыстория:

  • Источники в украинской разведке заявили, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте на Курском направлении произошло первое небольшое столкновение с северокорейскими войсками.

КНДРвойнаЮжная КореяУкраина
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