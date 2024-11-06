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DeepState: За октябрь россияне оккупировали почти 500 км² Украины – наибольшие потери за год

Валентина РоманенкоСреда, 6 ноября 2024, 17:16
DeepState: За октябрь россияне оккупировали почти 500 км² Украины – наибольшие потери за год
иллюстрация Deep State

За октябрь враг оккупировал около 490 километров квадратных украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.

Источник: данные мониторингового проекта Deep State

Детали: В то же время аналитики отмечают, что не стоит мерить всё площадями, ведь воюют люди и именно они являются гарантией устойчивости армии и ее потенциала к сопротивлению.

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Показателем являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное - рациональное применение человеческого потенциала. Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом, отмечают в Deep State.

В свою очередь россияне исправляют свои ошибки: если раньше мясные подразделения были классикой их армии, то сейчас все чаще их полки и бригады проводят дополнительные недели и месяцы обучения личного состава, отмечают аналитики проекта. Наличие большого количества живой силы позволяет врагу проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца. Для ВСУ же ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых, может стать проблемой, добавляют в Deep State.

Дословно: "Подытоживая: площади утраченных территорий это конечно важно, но точно не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности войска. Если в октябре 2022-го враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие".

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Предыстория:

  • 1 ноября 2024 года эстонская разведка заявила, что в течение последней недели российским войскам удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области.
  • Подсчеты Bloomberg Intelligence показали, что российская армия в течение той недели захватила больше территории, чем когда-либо в 2024 году за такой же промежуток времени.
  • По данным Генштаба ВСУ, за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также до 1300 км увеличилась протяженность линии фронта. Как объясняет спикер Генштаба Дмитрий Лиховий, на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное.

Читайте также: В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие

война
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