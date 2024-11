В Амстердаме напали на футбольных фанатов из Израиля: Нетаньяху отправит спасательную миссию

В Амстердаме после футбольного матча с участием израильской команды вспыхнули беспорядки, неспокойно было и перед футбольным событием. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после того заявил, что распорядится отправить в Амстердам два самолета для того, чтобы безопасно забрать соотечественников.

Детали: Сообщается, что вечером в четверг в Амстердаме играли Ajax и израильский клуб Maccabi Tel Aviv. Израильскую команду хотели встретить протестом у арены пропалестинские активисты, но мэр не предоставил разрешения на акцию по соображениям безопасности.

Около 300 активистов все равно собрались неподалеку около 7 вечера и попытались подойти к футбольной арене, выкрикивая "За свободную Палестину", "Без справедливости не будет мира", "Аллаху Акбар" и лозунги против полиции. Правоохранители, присутствующие в большом количестве, не пропустили их ближе.

Перед матчем все равно не обошлось без столкновений с применением фейерверков, задержали более 20 человек.

После матча в нескольких местах в Амстердаме вспыхнули беспорядки, в том числе в центре. По сообщениям СМИ, когда фанаты израильской команды приехали в центр на метро, их там встретили антиизраильскими лозунгами и начали бросаться предметами. Полиция защитила группу и сопроводила в отель.

В то же время в X (Twitter) есть серия видео, из которых следует, что в ряде случаев болельщики еврейской команды попали в засады и их жестоко избили. Нарезку таких видео распространило в частности посольство Израиля в США.

