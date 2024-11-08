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В Амстердаме напали на футбольных фанатов из Израиля: Нетаньяху отправит спасательную миссию

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 8 ноября 2024, 08:47
В Амстердаме напали на футбольных фанатов из Израиля: Нетаньяху отправит спасательную миссию
Пропалестинская демонстрация перед матчем в Амстердаме, фото: Getty Images

В Амстердаме после футбольного матча с участием израильской команды вспыхнули беспорядки, неспокойно было и перед футбольным событием. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после того заявил, что распорядится отправить в Амстердам два самолета для того, чтобы безопасно забрать соотечественников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Детали: Сообщается, что вечером в четверг в Амстердаме играли Ajax и израильский клуб Maccabi Tel Aviv. Израильскую команду хотели встретить протестом у арены пропалестинские активисты, но мэр не предоставил разрешения на акцию по соображениям безопасности.

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Около 300 активистов все равно собрались неподалеку около 7 вечера и попытались подойти к футбольной арене, выкрикивая "За свободную Палестину", "Без справедливости не будет мира", "Аллаху Акбар" и лозунги против полиции. Правоохранители, присутствующие в большом количестве, не пропустили их ближе.

Перед матчем все равно не обошлось без столкновений с применением фейерверков, задержали более 20 человек.

После матча в нескольких местах в Амстердаме вспыхнули беспорядки, в том числе в центре. По сообщениям СМИ, когда фанаты израильской команды приехали в центр на метро, их там встретили антиизраильскими лозунгами и начали бросаться предметами. Полиция защитила группу и сопроводила в отель.

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В то же время в X (Twitter) есть серия видео, из которых следует, что в ряде случаев болельщики еврейской команды попали в засады и их жестоко избили. Нарезку таких видео распространило в частности посольство Израиля в США.

Впоследствии в полиции сообщили агентству ANP, что по состоянию на начало суток задержали 57 человек.

Представитель израильской армии заявил, что в Амстердам готовят "спасательную миссию" с медицинскими командами на борту.

В аэропорту "Схипхол" сообщили, что пока не имеют дополнительных зарегистрированных рейсов, кроме регулярных.

Предыстория:

  • В годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в Амстердаме по итогам акций в поддержку обеих сторон задержали сотни людей.
  • Тогда же пропалестинские демонстранты блокировали Страсбургский университет.

НидерландыфутболПалестинаИзраиль
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