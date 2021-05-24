"Слуга народа" исключила из фракции Шевченко, который восхищается Лукашенко

Фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству парламента.

Источник: пресс-служба партии "Слуга народа" и источник "Украинской правды" во фракции

Дословно фракция: "Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов.

Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале".

Детали: Во фракции "Украинской правде" сообщили, что голосование подписными письмами по Шевченко было начато еще 2-3 недели назад. По состоянию на утро воскресенья не хватало подписей для принятия решения (надо 70%), "но вчера он сам поспособствовал активизации людей".

Теперь документы от фракции пошли к спикеру Дмитрию Разумкову.

Сам Шевченко прокомментировал в Facebook: "Наконец то меня исключили из фракции "Слуга народа"! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно".

Евгений Шевченко 20 апреля самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.

23 мая, когда в Беларуси хитростями посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.

Напомним: В Европе осудили вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс и задержание белорусского оппозиционера. Евросовет обсудит это в понедельник. В Евросоюзе не исключают усиления санкций в отношении Беларуси.

США требуют освободить Протасевича и предлагают провести заседание Международной организации гражданской авиации (ICAO) по Беларуси.

Авиакомпании уже начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений.

В НАТО считают, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске требует международного расследования.

Украина и другие страны призвали Беларусь освободить Протасевича.

Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь путем расстрела. Протасевич писал близким, что перед вылетом из Афин его выслеживал подозрительный человек.