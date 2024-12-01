Зеленский убежден, что Путин использует военных КНДР как "пушечное мясо"

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".

Источник: Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News

Детали: Президент спрогнозировал, что многие северокорейские солдаты будут отправлены на передовую в будущем, и "бесспорно", что правитель России Владимир Путин будет использовать их "как пушечное мясо".

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Зеленский не сообщил, сколько северокорейских военных, отправленных в Курскую область, было убито или ранено в боях против украинских сил. По его словам, есть данные о том, что на Курщине было развернуто около 12 тысяч северокорейских солдат, но Украина должна "иметь доказательства", прежде чем разглашать точное количество жертв.

Зеленский также заявил, что поддержка Украины со стороны ее партнеров является "недостаточной", и призвал НАТО как можно быстрее пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

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