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ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 06:30
ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.

Источник: ISW

Детали: В течение суток 12-13 декабря российские войска совершили крупнейшую с начала войны серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, направленных преимущественно на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА.

Украинский энергетический оператор ДТЭК сообщил, что российская атака нанесла серьезный ущерб тепловым электростанциям (ТЭС), а украинские власти сообщили, что российские удары были направлены на объекты энергетики и критической инфраструктуры в Киевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Также было сообщено о веерных отключениях электроэнергии на большей части территории страны после атаки.

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МАГАТЭ заявило, что пять из девяти ядерных реакторов на подконтрольной Украине территории снизили свою мощность из-за российских ударов, из которых два ядерных реактора уже производили энергию на пониженной мощности из-за остаточных последствий российских ударов в конце ноября 2024 года, а остальные три вернулись на полную мощность 13 декабря.

Дословно ISW: "Серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России".

Детали: Россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру в течение осени и зимы с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году и провела масштабные удары по украинской инфраструктуре, в частности 16-17 и 25-26 ноября этого года.

Дословно ISW: "Министерство обороны России заявило, что российские войска провели удар 12-13 декабря в ответ на удар Украины по Таганрогу, Ростовская область, 11 декабря с использованием предоставленных Западом ATACMS, хотя российские войска, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого, и им удобно использовать удар 11 декабря для оправдания текущих российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине".

Детали: Аналитики отмечают, что этот российский месседж, вероятно, направлен на то, чтобы успокоить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию рефлексивного контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решения об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров на выгодных для России условиях.

Эксперты добавляют, что украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов авиабомбами по Украине.

Ведь, по их мнению, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше вглубь России, и усложнить способность России наносить удары по Украине с использованием авиабомб.

Вместе с тем целенаправленная кампания ударов по российской ПВО призвана ухудшить ее, особенно над оккупированной частью Украины, чтобы уменьшить российские бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов.

Ключевые выводы ISW за 13 декабря:

  • За сутки 12-13 декабря российские войска осуществили наибольшую серию ракетных ударов и ударов беспилотниками по Украине с начала войны, главным образом, по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
  • Серия ударов России по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и вынудить Украину и Запад к самоограничению и принятию политических решений, которые выгодны России.
  • Украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближнем тылу могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов планерных бомб по Украине.
  • Россия эвакуирует элементы своей военной группировки в Сирии, одновременно продолжая переговоры с отдельными сирийскими группировками о долгосрочном военном присутствии России в стране.
  • Статус российской вертолетной базы в Камышле на северо-востоке Сирии остается неясным.
  • Министерство обороны США объявило 12 декабря о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.
  • Российский инсайдерский источник, который ранее верно предсказал изменения командования в российской армии, отреагировал на недавние заявления о том, что российское военное командование сняло с должности командующего 3-й общевойсковой армии (бывший 2-й армейский корпус так называемой "ЛНР") генерал-майора Дмитрия Овчарова.
  • Российские войска продвинулись вблизи Покровска и Угледара.

ISWэнергетикавойна
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