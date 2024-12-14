ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.

Источник: ISW

Детали: В течение суток 12-13 декабря российские войска совершили крупнейшую с начала войны серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, направленных преимущественно на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА.

Украинский энергетический оператор ДТЭК сообщил, что российская атака нанесла серьезный ущерб тепловым электростанциям (ТЭС), а украинские власти сообщили, что российские удары были направлены на объекты энергетики и критической инфраструктуры в Киевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Также было сообщено о веерных отключениях электроэнергии на большей части территории страны после атаки.

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МАГАТЭ заявило, что пять из девяти ядерных реакторов на подконтрольной Украине территории снизили свою мощность из-за российских ударов, из которых два ядерных реактора уже производили энергию на пониженной мощности из-за остаточных последствий российских ударов в конце ноября 2024 года, а остальные три вернулись на полную мощность 13 декабря.

Дословно ISW: "Серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России".

Детали: Россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру в течение осени и зимы с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году и провела масштабные удары по украинской инфраструктуре, в частности 16-17 и 25-26 ноября этого года.

Дословно ISW: "Министерство обороны России заявило, что российские войска провели удар 12-13 декабря в ответ на удар Украины по Таганрогу, Ростовская область, 11 декабря с использованием предоставленных Западом ATACMS, хотя российские войска, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого, и им удобно использовать удар 11 декабря для оправдания текущих российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине".

Детали: Аналитики отмечают, что этот российский месседж, вероятно, направлен на то, чтобы успокоить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию рефлексивного контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решения об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров на выгодных для России условиях.

Эксперты добавляют, что украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов авиабомбами по Украине.

Ведь, по их мнению, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше вглубь России, и усложнить способность России наносить удары по Украине с использованием авиабомб.

Вместе с тем целенаправленная кампания ударов по российской ПВО призвана ухудшить ее, особенно над оккупированной частью Украины, чтобы уменьшить российские бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов.

Ключевые выводы ISW за 13 декабря: