ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.
Источник: ISW
Детали: В течение суток 12-13 декабря российские войска совершили крупнейшую с начала войны серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, направленных преимущественно на украинскую энергетическую инфраструктуру.
В целом радиотехническими войсками Воздушных сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА.
Украинский энергетический оператор ДТЭК сообщил, что российская атака нанесла серьезный ущерб тепловым электростанциям (ТЭС), а украинские власти сообщили, что российские удары были направлены на объекты энергетики и критической инфраструктуры в Киевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.
Также было сообщено о веерных отключениях электроэнергии на большей части территории страны после атаки.
МАГАТЭ заявило, что пять из девяти ядерных реакторов на подконтрольной Украине территории снизили свою мощность из-за российских ударов, из которых два ядерных реактора уже производили энергию на пониженной мощности из-за остаточных последствий российских ударов в конце ноября 2024 года, а остальные три вернулись на полную мощность 13 декабря.
Дословно ISW: "Серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России".
Детали: Россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру в течение осени и зимы с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году и провела масштабные удары по украинской инфраструктуре, в частности 16-17 и 25-26 ноября этого года.
Дословно ISW: "Министерство обороны России заявило, что российские войска провели удар 12-13 декабря в ответ на удар Украины по Таганрогу, Ростовская область, 11 декабря с использованием предоставленных Западом ATACMS, хотя российские войска, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого, и им удобно использовать удар 11 декабря для оправдания текущих российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине".
Детали: Аналитики отмечают, что этот российский месседж, вероятно, направлен на то, чтобы успокоить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию рефлексивного контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решения об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров на выгодных для России условиях.
Эксперты добавляют, что украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов авиабомбами по Украине.
Ведь, по их мнению, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше вглубь России, и усложнить способность России наносить удары по Украине с использованием авиабомб.
Вместе с тем целенаправленная кампания ударов по российской ПВО призвана ухудшить ее, особенно над оккупированной частью Украины, чтобы уменьшить российские бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов.
Ключевые выводы ISW за 13 декабря:
- За сутки 12-13 декабря российские войска осуществили наибольшую серию ракетных ударов и ударов беспилотниками по Украине с начала войны, главным образом, по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
- Серия ударов России по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и вынудить Украину и Запад к самоограничению и принятию политических решений, которые выгодны России.
- Украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближнем тылу могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов планерных бомб по Украине.
- Россия эвакуирует элементы своей военной группировки в Сирии, одновременно продолжая переговоры с отдельными сирийскими группировками о долгосрочном военном присутствии России в стране.
- Статус российской вертолетной базы в Камышле на северо-востоке Сирии остается неясным.
- Министерство обороны США объявило 12 декабря о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.
- Российский инсайдерский источник, который ранее верно предсказал изменения командования в российской армии, отреагировал на недавние заявления о том, что российское военное командование сняло с должности командующего 3-й общевойсковой армии (бывший 2-й армейский корпус так называемой "ЛНР") генерал-майора Дмитрия Овчарова.
- Российские войска продвинулись вблизи Покровска и Угледара.