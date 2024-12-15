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"Гринпис" предупреждает об экологической катастрофе из-за разлива нефтепродуктов с танкеров РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 18:42
Гринпис предупреждает об экологической катастрофе из-за разлива нефтепродуктов с танкеров РФ
тонущий российский танкер, скриншот видео из соцсетей

"Гринпис Украина" заявляет, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.

Источник: "Гринпис Украина"

Детали: В организации заявили, что 4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, которые попали в шторм.

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Оба танкера направлялись с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождения морских судов была отключена уже 12 дней. Как отмечает "Гринпис", данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается из Волгограда и заканчивается в Керченском проливе.

Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон заявил, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

Прямая речь Джонстона: "Разлив, скорее всего, будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и при нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние, в том числе, на морскую фауну.

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Учитывая возможность такого значительного воздействия на окружающую среду основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного разлива нефти и нефтепродуктов".

Детали: В "Гринпис" напомнили, что этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тыс. тонн мазута с одного российского танкера в 2007 году возле острова Тузла. Это привело к серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии. 

"Хотя российские чиновники вряд ли будут принимать меры для уменьшения воздействия на окружающую среду, мы будем продолжать мониторинг ситуации", - заявили в организации.

Вместе с тем, как пишет телеграм-канал "База", с танкера "Волгонефть 212" достали 13 моряков.

Капитану танкера "Волгонефть 212" удалось выжить, он вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. По данным "Базы", спасателям удалось спасти весь экипаж судна (13 человек) – 11 из них находятся в больнице Анапы с обморожением.

В то же время, операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена. Причина — плохие погодные условия и тёмное время суток.

Само судно плотно сидит на мели, и экипажу ничего не угрожает. При этом все 14 членов экипажа живы и здоровы. На самом судне работает дизельный генератор, а также есть вода и освещение.

Что предшествовало: В Керченском проливе утром 15 декабря стало известно, что тонут два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", их разломило пополам, и мазут начал течь в воду.

экологиянефтьРосcиякорабли
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