"Гринпис" предупреждает об экологической катастрофе из-за разлива нефтепродуктов с танкеров РФ
"Гринпис Украина" заявляет, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.
Источник: "Гринпис Украина"
Детали: В организации заявили, что 4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, которые попали в шторм.
Оба танкера направлялись с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождения морских судов была отключена уже 12 дней. Как отмечает "Гринпис", данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается из Волгограда и заканчивается в Керченском проливе.
Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон заявил, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.
Прямая речь Джонстона: "Разлив, скорее всего, будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и при нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние, в том числе, на морскую фауну.
Учитывая возможность такого значительного воздействия на окружающую среду основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного разлива нефти и нефтепродуктов".
Детали: В "Гринпис" напомнили, что этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тыс. тонн мазута с одного российского танкера в 2007 году возле острова Тузла. Это привело к серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии.
"Хотя российские чиновники вряд ли будут принимать меры для уменьшения воздействия на окружающую среду, мы будем продолжать мониторинг ситуации", - заявили в организации.
Вместе с тем, как пишет телеграм-канал "База", с танкера "Волгонефть 212" достали 13 моряков.
Капитану танкера "Волгонефть 212" удалось выжить, он вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. По данным "Базы", спасателям удалось спасти весь экипаж судна (13 человек) – 11 из них находятся в больнице Анапы с обморожением.
В то же время, операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена. Причина — плохие погодные условия и тёмное время суток.
Само судно плотно сидит на мели, и экипажу ничего не угрожает. При этом все 14 членов экипажа живы и здоровы. На самом судне работает дизельный генератор, а также есть вода и освещение.
Что предшествовало: В Керченском проливе утром 15 декабря стало известно, что тонут два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", их разломило пополам, и мазут начал течь в воду.