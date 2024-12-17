Reuters: Координация военной помощи Украине перешла от США к НАТО

Североатлантический альянс после многомесячной задержки взял на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, как и планировалось.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванный источник, "Европейская правда"

Детали: Речь идет о начале работы нового Центра помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), о создании которого лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

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Центр, расположенный на американской военной базе в немецком городе Висбаден, "полностью функционирует", заявил Reuters неназванный собеседник.

Общая численность NSATU должна составлять около 700 военнослужащих, в них входят и военнослужащие, размещенные в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

NSATU, призванный, в частности, координировать обучение и поставки оружия Украине, предоставляет НАТО большую роль в помощи Киеву против российского вторжения.

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Собеседники Reuters в дипломатических кругах, однако, признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая то, что США при Дональде Трампе все еще могут сократить свою поддержку Украине.

Трамп, который вступит в должность президента США в январе 2025 года, говорил, что хочет быстро закончить войну в Украине, и одновременно критиковал масштабы американской финансовой и военной помощи Украине.

Недавно Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".