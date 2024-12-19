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Путин жалеет, что не начал масштабное вторжение в Украину раньше

Анастасия ПроцЧетверг, 19 декабря 2024, 15:38
Путин жалеет, что не начал масштабное вторжение в Украину раньше
Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

Правитель РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, изменил бы свое решение о масштабном вторжении в Украину, если бы мог вернуться в февраль 2022 года, заявил, что так называемую "специальную военную операцию" следовало начать еще раньше.

Источник: выступление Путина во время так называемых "Итогов года"

Прямая речь: "Я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли в начале 2022 года, нужно было принимать раньше. Это первое. И второе - зная это, надо было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к "Итогам года". Ведь и крымские события были спонтанными, и события 2022 года начались без подготовки. Почему начали? Потому что дальше невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится."

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Детали: Путин также повторил свои обвинения в адрес Украины, заявив, что Киев отказался выполнять Минские договоренности. Он вспомнил о "восьми годах войны" и "уничтожении всего, что связано с Россией".

На вопрос журналиста о влиянии войны на него лично, Путин пожаловался, что стал меньше шутить и смеяться.

Предыстория:

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  • Глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной и жалуется, что от договоренностей отказывается "та сторона", имея в виду Украину.
  • Также Путин предложил провести технологический эксперимент: чтобы Запад и Украина определили объект в Киеве, Россия туда ударит "Орешником", а системы ПВО и ПРО попытаются его перехватить.

ПутинРосcия
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